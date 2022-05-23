بالفيديو.. طالبة فلسطينية ترفض مصافحة وزير الخارجية الأمريكي خلال حفل تخرجها

الوئام- وكالات:

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع طالبة فلسطينية رفضت مصافحة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال حفل تخرجها.

وسلطت قناة العربية، الضوء على المقطع الذي بات في الأكثر تداولا في غضون ساعات، حيث رصد لقطات لطالبة فلسطينية ترفع علم بلدها في حفل تخرجها وترفض مصافحة وزير الخارجية الأمريكي.

وحرصت الطالبة المدعوة “نوران حمدلن” على حمل العلم الفلسطيني بيدها خلال تخرجها، وتعمدها تجاهل الوزير بلينكن، خلال حفل تخرجها بجامعة جورجتاون في الولايات المتحدة.

وجاء تصرف الطالبة كتعبير منها عن رفضها التام لسياسية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه شعبها، وصمتها عن الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.