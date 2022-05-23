كويكب يهدد الأرض خلال أيام

حذرت وكالة ناسا من أن كويكب بحجم يتجاوز 4 أضعاف ناطحة سحاب ضخمة سوف يقترب من الأرض في 27 مايو الجاري.

وأفاد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بأن الكويكب يبلغ حجمه أربعة أضعاف حجم مبنى إمباير ستيت (ناطحة سحاب في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة مكونة من أكثر من 100 طابق ويصل ارتفاعها لـ381 متراً. ظلت الأعلى في العالم لأكثر من 40 عاما) وأنه سيقترب من الأرض في 27 مايو/ أيار، وفق موقع "لايف ساينس" العلمي المتخصص.

وأوضحت "ناسا" أن الكويكب المسمى 7335 (1989 JA)، سيمر بجانب كوكبنا بنحو 2.5 مليون ميل (4 ملايين كيلومتر)؛ أو ما يقرب من 10 أضعاف متوسط المسافة بين الأرض والقمر.

ومع ذلك، نظرًا للحجم الهائل للصخرة الفضائية (التي قطرها 1.1 ميل أو 1.8 كلم) وقربها نسبيًا من الأرض، صنفت "ناسا" الكويكب بأنه "يحتمل أن يكون خطيرًا"، ما يعني أنه يمكن أن يلحق أضرارًا جسيمة بكوكبنا إذا كان مداره يتغير باستمرار والصخور تؤثر على الأرض.

ووفقًا للوكالة، فإن 7335 (1989 JA) هو أكبر كويكب سيقترب من الأرض هذا العام؛ إذ يقدر العلماء أن الكويكب يسافر بسرعة حوالى 47200 ميل في الساعة (76000 كم / ساعة)، أو 20 مرة أسرع من الرصاصة. ولن يمر قريبا من الأرض حتى 23 يونيو/ حزيران 2055؛ عندما يمر على مسافة أبعد في حدود 70 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.