وزير الطاقة: نأمل في التوصل لاتفاق جديد مع “أوبك بلس” يضم روسيا #عاجل

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن السعودية تأمل في التوصل الى اتفاق جديد مع "أوبك بلاس"، يضم روسيا، لتحل محل الاتفاقية الحالية التي تنتهي بعد ثلاثة أشهر.

وأضاف في تصريح لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إنه من السابق لأوانه تحديد الشكل الذي قد تبدو عليه الاتفاقية الجديدة نظراً إلى حالة عدم اليقين في السوق، لكنه أكد أن "أوبك بلاس" ستزيد الإنتاج إذا كان الطلب موجوداً.

كما أكد أن على العالم أن يقدر قيمة تحالف المنتجين.

يذكر أن "أوبك بلاس" التزمت باتفاقها لعام 2020 والذي بموجبه يرفع أعضاء التحالف إجمالي الإنتاج كل شهر بكمية تبلغ 430 ألف برميل يومياً.