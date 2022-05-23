«الصندوق العقاري»: وقف الدعم للمستفيد المتأخر عن إتمام البناء خلال 3 سنوات.. ومغردون ينتقدون ويطالبون بفترة سماح أطول 

الوئام- فريق التحرير:

دعا صندوق التنمية العقارية مستفيدي منتج البناء الذاتي لتقديم شهادة الإشغال (إتمام البناء) خلال المدة المحددة من توقيع العقد التمويلي المدعُوم وذلك تأكيداً لاستمرارية الدعم السكني.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن الصندوق وقبل انتهاء المدة المحددة للبناء حسب ما نص عليه العقد التمويلي قام بإشعار مستفيدي البناء الذاتي ممن أكملوا 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي برسائل تذكيرية تؤكد على أهمية سرعة استخراج شهادة الإشغال.

وقف الدعم عن المستفيد

وبين العصيمي، أن عدم التزام المستفيد من منتج البناء الذاتي بالمدة المحددة للانتهاء من مرحلة بناء المسكن سيتم اتخاذ إجراء إيقاف الدعم السكني حتى إصدار شهادة الإشغال وتقديمها للصندوق العقاري من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق.

وعقب هذا الإعلان تفاعل العديد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي،"تويتر"، معلقين على المدة التي منحها الصندوق للمستفيدين والتي مدتها 3 سنوات.

مطالبات بفترة سماح 5 سنوات

وقال الدكتور عبد الله بن ربيعان الكاتب والمستشار الاقتصادي ، إن المدة الممنوحة للمستفيدين قصيرة جداً فمع غلاء مستلزمات البناء وعدم كفاية القرض السكني يجب تمديد المهلة لتكون 5 سنوات على الأقل بعدها يمكن إيقاف الدعم.

شرط المدة الممنوحة لا يتوفر بالعقد

فيما علق صاحب حساب "فهد بن عبد الرحمن " قائلا: أولا لا يوجد بالعقد هذا الشرط ، ثانيا أنا توقفت عن البناء لمدة سنة بسبب قضية بالمحكمة مع المقاول ،، ثالثا عقدي الأخير من الدفعة باقي عليه سنة كاملة ، مع ذلك وصلتني رسالة بإيقاف الدعم للبناء الذاتي ، تم التواصل مع الموظفة وقالت رفعت لك طلب ،، لكن غالبا نعرف أن الوضع سيء .

لا يوجد بند ملزم

بينما تفاعل آخر، بالقول :" المشكلة تتمثل في أن العقد الموقع مع الصندوق لا يوجد فيه بند "يُلزم" المستفيد بتقديم شهادة إتمام البناء، هذا اجتهاد من قبل الصندوق ".

واستطرد أحد المغردين قائلا: حتى ٥ سنوات غير كافية، لكون من يحصل على قرض شخصي ويضيفه للعقاري يحتاج ٥ سنوات حتى ينتهي منه ثم يأخذ قرض شخصي جديد يكمّل به ، مقترحاً فترة سماح ما بين ٦ سنوات إلى ٧ سنوات.