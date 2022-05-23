مرصد “المجمعة” يستعد لرصد هلال شهر ذي القعدة الاثنين المقبل

أصدر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بياناً بشأن رصد هلال شهر ذي القعدة.

وأوضح المرصد أنه سيقوم برصد هلال شهر ذو القعدة 1443 ه، ويسر المرصد الفلكي أن يبين الظروف العالمية لرؤية الهلال والتي توضح أنه في يوم الاثنين 29 شوال 1443ه الموافق 30 مايو 2022م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن الاقتران سيحدث الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت الرياض وستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:59 وسيغرب الهلال الساعة7:05 .

بينما في موقع المرصد الفلكي فستغرب الشمس الساعة 6:43 عند درجة 294 وسيغرب الهلال الساعة6:51 عند درجة 297 ، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 8 دقائق تقريبا بارتفاع 1,58 درجة واستطالة 2,55 درجة