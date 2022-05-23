الصحة تسجل 650 إصابة جديدة بفيروس #كورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ، لتسجل 650 حالة، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها منذ 27 فبراير الماضي.

وارتفعت حالات التعافي مسجلة 583 حالة، وبذلك ارتفع إجمالي المتعافين من كوفيد 19 إلى 748030 من أصل 763692 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.

وتراجعت الوفيات بتسجيل حالة وفاة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبقى الوفيات عند معدلاتها المنخفضة التي بدأ تسجيلها منذ مطلع أكتوبر 2021، وبذلك ارتفع إجمالي الوفيات إلى 9131.

كما شهدت الحالات الحرجة تراجعاً ملحوظاً لليوم الثاني على التوالي، بمغادرة 4 حالات العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 73 حالة.