ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 إلى 196 ريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الإثنين 23 مايو 2022، بالتزامن مع ارتفاع المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم في السعودية، نحو 223.77 ريال (59.66 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 صباح اليوم في السعودية نحو 167.83 ريال (44.74 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 130.53 ريال (34.80 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية نحو 195.8 ريال (52.2 دولار).

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) خلال التعاملات الصباحية اليوم في السعودية نحو 6959 ريالا (1855 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية سجل نحو 1566 ريالا (417.6 دولار).