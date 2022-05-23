إطلاق رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم

أعلنت نيوم عن شراكتها الاستراتيجية مع الخطوط السعودية لتسيير رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم إلى وجهات مختارة، تبدأ نهاية يونيو القادم 2022 برحلات أسبوعية إلى دبي، مع خطط مستقبلية لتسيير رحلات مباشرة إلى لندن.

وتعد هذه الخطوة انطلاقة للخدمات التجارية عبر المطار الذي سيتمكن نحو 40% من سكان العالم من الوصول إليه في أقل من 4 ساعات من خلال موقعه الاستراتيجي على مفترق 3 قارات.و

وقال مدير عام الخطوط السعودية المهندس إبراهيم العُمر: "أن هذه الشراكة تتماشى مع طموح الخطوط السعودية وجهودها لدعم رؤية المملكة 2030، ولتكون المملكة منصة رائدة في قطاع النقل الجوي، وذلك من خلال زيادة حركة الضيوف محليًا وإقليمياً، بالإضافة إلى التوسع في الوجهات الدولية. ومع اكتمال مراحل تطوير "نيوم" سيزداد الطلب على النقل الجوي عبر هذه الوجهة الفريدة، ما يجعلها بكل تأكيد من ضمن قائمة الوجهات المهمة للخطوط السعودية لمواكبة هذا الطلب".

من جهته قال المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لنيوم: "إن مطار خليج نيوم يعد أحد المرافق الحيوية والرئيسية لتطوير نيوم، وسيكون الشريان الحيوي لتسريع وصول سكان نيوم وشركاء الأعمال والباحثين عن مستقبل جديد إلى نيوم.

وأضاف: يمثل إعلاننا عن تدشين الرحلات التجارية عبر المطار خطوة مهمة في رحلة مشاريعنا عموماً وإشارة واضحة إلى نمونا السريع، كما أن هذه الخدمة توفر أفضل وأسرع الطرق لاكتشاف عالم نيوم، إلى جانب دور المطار الحيوي في خدمة النقل الجوي والقطاع اللوجستي في المنطقة عموماً تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".

يذكر أنه من خلال هذه الشراكة ستقوم الخطوط السعودية بتشغيل رحلات مباشرة من وإلى مطار خليج نيوم، وستتزين بعض الطائرات المغادرة من المطار بتصاميم مشتركة تجمع بين هوية الخطوط السعودية وعلامة نيوم التجارية. وتمثل هذه الشراكة التي تزيد من فرص الوصول المباشر إلى نيوم اضافة نوعية مهمة لتعزيز مراحل تطوير المشروع العالمي الرائد، الذي يضم حالياً فريق مميز يبلغ أكثر من 1500 موظف من الخبراء المحليين والدوليين من أكثر من 65 دولة، بالإضافة إلى العديد من شركاء الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.