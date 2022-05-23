ليفربول يعلن التعاقد مع صفقة العمر

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده رسميا مع فابيو كارفالو، لاعب نادي فولهام الإنجليزي وينضم اللاعب لصفوف الفريق بداية من 1 يوليو المقبل.

ولعب كارفالو دورا مهما في تأهل فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد أن سجل 10 أهداف وصنع 8، خلال رحلة فوز فولهام بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

يذكر أن كارفالو قد شارك مع فولهام بالدوري الممتاز الموسم الماضي قبل هبوط فولهام، وسجل في مرمى ساوثهامبتون بمايو 2021.

وشارك كارفالو مع منتخب إنجلترا للناشئين، قبل أن يغير قراره ويمثل البرتغال.

ولعب فابيو مع فولهام في الأكاديمية ثم تدرج في الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول شارك في 44 مباراة بالفريق الأول.