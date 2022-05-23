أخبار الرياضة

“الوئام” تكشف مفاجأة الهلال للاتحاد في قمة اليوم

23 مايو 2022 · < 1 minute
فوز الهلال على الحزم
فوز الهلال على الحزم

كشفت بعض المصادر داخل نادي الهلال عن مفاجأة في تشكيل الفريق في مباراة الاتحاد مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت المصادر أن الثنائي سلمان الفرج وهيون سو خضعا لبعض الاختبارات الطبية في الساعات الماضية وتأكد جاهزية الثنائي للمشاركة في مباراة الاتحاد بعد الإصابات التي تعرض لها الثنائي.

وأوضحت المصادر أن الجهاز الفني للهلال يعول الكثير على الثنائي وسيحسم قراره النهائي في ضوء المحاضرة الفنية التي ستنعقد مساء اليوم حيث يرغب في التأكد بنسبة 100% من الجاهزية قبل الدفع بهما.