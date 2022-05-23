“الوئام” تكشف مفاجأة الهلال للاتحاد في قمة اليوم

كشفت بعض المصادر داخل نادي الهلال عن مفاجأة في تشكيل الفريق في مباراة الاتحاد مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت المصادر أن الثنائي سلمان الفرج وهيون سو خضعا لبعض الاختبارات الطبية في الساعات الماضية وتأكد جاهزية الثنائي للمشاركة في مباراة الاتحاد بعد الإصابات التي تعرض لها الثنائي.

وأوضحت المصادر أن الجهاز الفني للهلال يعول الكثير على الثنائي وسيحسم قراره النهائي في ضوء المحاضرة الفنية التي ستنعقد مساء اليوم حيث يرغب في التأكد بنسبة 100% من الجاهزية قبل الدفع بهما.