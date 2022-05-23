“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 12235.91 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 99.03 نقطة ليقفل عند مستوى 12235.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصادرات، وأسواق المزرعة، والمملكة، وسلامة، ودار الأركان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بحر العرب، واتحاد الخليج الأهلية، والمراعي، وعلم، وبوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 7.30% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والمملكة، والإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وإكسترا، وسابك للمغذيات الزراعية، وسابك، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 34.19 نقطة ليقفل عند مستوى 22363.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 180 مليون سهم تقاسمتها 1985 صفقة.