مبابي يصفع ريال مدريد: جددت لباريس سان جيرمان في ثواني

تحدث النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عن تجديد تعاقده مع النادي الفرنسي حتى 2025، وعدم الرحيل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

قال مبابي في تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي الخاص بتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان: "اتخذت قراري بتجديد تعاقدي مع سان جيرمان الأسبوع الماضي، ولم أخبر زملائي في الفريق، أردت أن يكون الأمر مفاجأة"

أضاف: "أحترم كثيرا بيريز رئيس نادي ريال مدريد والنادي الإسباني، لقد أحبوني كثيرا وهذا جعلني سعيدا، ولكن كان بالنسبة لي لابد أن أتخذ قرارا حاسما"

واصل: "يعلم الجميع أنني أردت المغادرة العام الماضي وباعتباري فرنسيا والأهمية التي لدي هنا لم أستطع مغادرة بلدي بهذه الطريقة، القرار الذي اتخذته كان صعبا، ولكن لدي أهدافا أريد تحقيقها، أريد أن أفوز بالألقاب وأن ألعب كرة قدم جيدة وسعيد بقراري بالاستمرار مع باريس"

وختم حديثه قائلا: "كنت أعتقد أن سان جيرمان لم يكن المكان الأفضل ثم غيرت وجهة نظري، أشعر الآن أنه هو الأفضل بالنسبة لي هناك مشروع جديد رائع ولكني لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل مع ريال مدريد"