ناصر الخليفي يحرج ريال مدريد: مبابي لم يجدد لنا من أجل المال

عقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة تجديد عقد لاعبه كيليان مبابي مع الفريق.

وكان القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، قد أعلن يوم السبت الماضي، عن تجديد عقد كيليان مبابي حتى 2025.

وقال الخليفي في المؤتمر الصحفي: بقاء مبابي كان مهمًا للدوري الفرنسي، المال ليس أهم شيء بالنسبة لكيليان. هناك ناد آخر في إسبانيا يمكنه أن يدفع أكثر منا، كان المشروع الرياضي أهم نقطة لمبابي، لقد كان قرارًا رياضيًا وليس اقتصاديًا، كان ريال مدريد سيدفع لمبابي أكثر منا.. أؤكد ذلك، لم نعلن عن أرقام العقد ولن نفعل ذلك من الرائع أن يكون لديك في الفريق أفضل لاعب في العالم."

وأضاف:" حلم مبابي كان ولا يزال الفوز بالألقاب، نحن نستثمر في اللاعبين كي نتمكن من الفوز بالألقاب، أصبح نادينا أحد أفضل الأندية في العالم، ويبقى كيليان لأننا نقدم له الأفضل شروطه لمواصلة الوصول إلى الأهداف. أهدافه هي الفوز ".

وأردف: "اعتقدنا أننا فقدناه لكنني كنت أؤمن دائمًا بعلاقته بهذا النادي، إقامته جيدة للفريق والدوري وفرنسا.. نريد لاعبين مقتنعين بنسبة 100٪ بأنهم سيبقون."