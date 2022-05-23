بعد تغريم مواطنتين 400 ألف ريال.. أبرز ضوابط المحتوى في الإعلام ومواقع التواصل

قال مدير مركز الضبط الإعلامي الموحد بهيئة الإعلام المرئي والمسموع سعد السحيمي، إن المواطنتين خالفتا المادة الخاسة التي تنص على عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة لعلاقات المملكة مع الدول العربية والإسلامية.

وأكد أن كل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يتم مراقبته ومتابعته وتحديد الانتهاكات واستقبال الاتصالات ، لذلك يجب الالتزام بالأنظمة والمحتوى المناسب.

وتشمل ضوابط المحتوى في الإعلام ومواقع التواصل، وفقا للمادة الخامسة عدم الطعن بالذات الإلهية، عدم المساس بولاة الأمر، تجنب إثارة النعرات القبلية، البعد عن بث الكراهية، احترام الإنسانية، عدم التعرض لعلاقات المملكة الخارجية.

وفرضت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، غرامة مالية على مواطنتين بقيمة 400 ألف ريال، بسبب نشرهما فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول.