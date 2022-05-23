“الصناعة” تنفذ 498 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال أبريل

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية، عن تنفيذ 498 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر أبريل الماضي؛ للتأكّد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة شملت 169 زيارة على المصانع في منطقة مكة المكرمة، و134 زيارة في المنطقة الشرقية، و123 في منطقة الرياض، فيما نفّذت 19 زيارة على مصانع منطقة القصيم، و 18 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى 16 زيارة لمصانع منطقة عسير، و14 في منطقة الجوف و4 زيارات في منطقة الحدود الشمالية وزيارة واحدة على المصانع في منطقة تبوك.

وأكدت عزمها على مواصلة القيام بزياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية، وتحرص الوزارة من خلال هذه الزيارات على تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية؛ لعكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.