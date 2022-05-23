«الحوثي» ترتكب 65 خرقاً للهدنة في يوم واحد

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الإثنين، ارتكاب مليشيا الحوثي 65 خرقاً للهدنة أمس.

جرت الخروقات في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة ومأرب، مواصلة بذلك خروقاتها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال.

يأتي ذلك في ظل التزام الجيش الوطني اليمني والمقاومة بالوقف الشامل لإطلاق النار التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وأوضح الجيش أن الخروقات الحوثية توزعت بين 21 خرقاً بمحور حيس جنوب الحديدة، و20 خرقاً في جبهات محور تعز، و9 خروقات بمحور البرح غرب تعز، و8 خروقات بجبهات القتال جنوب وغرب مأرب، و4 خروقات في جبهات محافظة حجة، و3 خروقات في جبهات محور الضالع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وذكر أن قواته والمقاومة أحبطت أكثر من 3 محاولات تسلل نفذتها مجاميع مسلحة من مليشيا الحوثي في اتجاه مواقع عسكرية جنوب وغرب مأرب في أوقات متفرّقة من يوم أمس.

وأشار إلى رصد دفع المليشيا الحوثية بتعزيزات كبيرة وغير مسبوقة إلى جبهات محور تعز، منها نحو 65 طقمًا محملة بالأفراد والذخائر دفعت بها إلى مواقعها في الجبهة الشمالية للمدينة.

ولفت إلى أن بقيّة الخروقات تمثّلت في عمليات إطلاق نار بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة في كافة الجبهات المذكورة، بالتزامن مع استحداث مواقع ونشر قناصة في مختلف الجبهات.