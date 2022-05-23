“مارينا نادي اليخوت” توفر لمرتادي موسم جدة متابعة الاستعراضات الحية وسط أجواء البحر العليلة

تمكنت منطقة "مارينا نادي اليخوت" ضمن مناطق فعاليات موسم جدة من توفير متابعة الزوار والمتنزهين للاستعراضات الحية وسط أجواء البحر العليلة؛ إلى جانب جلسات المطاعم والمقاهي المطلة على الواجهة البحرية؛ التي تستهوي عشاق التجارب والرياضات البحرية على ضفاف البحر الأحمر.



ويقدم مرسى المارينا يوميًا عروضًا لعازفة القيثار الضخم، والبيانو المضيء مع رقص الباليه، وعازف الزجاجات، وعرض الإطارات الكلاسيكية المتجولة والاستعراضية بشخصيات مختلفة، وعازفة التيلشو داخل البلورة المضيئة، إلى جانب عرض موسيقي مضيء واستعراضي على مسرح المارينا، وعرض عازفة الكمان والساكسفون المتجولين على المرسى، والعرض المسرحي المائي الليلي الأول من نوعه.



وتضم مارينا نادي اليخوت العديد من المطاعم والمقاهي الفاخرة، ومجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا والإكسسوارات من أشهر الماركات العالمية، كما تشهد حضور الأسر والعوائل بمختلف الجنسيات في أجواء من البهجة والسرور مع جمال البحر وجلساته الساحرة.