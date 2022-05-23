7 حالات لانتهاء وتجديد عقد العمل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإثنين،عن حالات انتهاء وتجديد عقد العمل.

وذكرت الوزارة أن عقد العمل ينتهي في حالة انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام نظام العمل، فيستمر إلى أجله.

وينتهي عقد العمل، بحسب الوزارة، بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، وفقا لما ورد في المادة 75 من نظام العمل.

كما ينتهي عقد العمل إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، وفق بوابة الثقافة العمالية التابعة للوزارة.

وينتهي عقد العمل أيضاً في حالة بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التامينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن.

وتتضمن حالات انتهاء عقد العمل أيضاً، حالات القوة القاهرة أو أغلاق المنشأة نهائيًا أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

جاء ذلك رداً على تساؤل ورد إلى وزارة الموارد البشرية من أحد المستفيدين نصه: هل يمكن تجديد عقد العمل الإلكتروني قبل انتهائه؟.