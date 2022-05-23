خبير بـ«الصحة العالمية»: حفلتان للمثليين وراء انتشار جدري القرود في أوروبا #عاجل

أفاد خبير بارز بمنظمة الصحة العالمية بأن التفشي غير المسبوق لمرض جدري القرود في البلدان المتقدمة قد يعود إلى الاتصال الجنسي غير الآمن.

وذكر الدكتور ديفيد هيمان، الذي عمل سابقاً رئيساً لقسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أن نظرية انتقال المرض عن طريق الاتصال الجنسي بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس في حفلتين أقيمتا في إسبانيا وبلجيكا هي الأكثر ترجيحاً.

وأوضح: "نعلم أن جدري القرود يمكن أن ينتشر عندما يكون هناك اتصال وثيق مع شخص مصاب، ويبدو أن الاتصال الجنسي قد أدى الآن إلى تضخيم هذا الانتقال".

ولم يسبق لجدري القرود أن تفشى على نطاق واسع خارج قارة إفريقيا حيث تصاب به الحيوانات على وجه الخصوص.