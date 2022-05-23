أردوغان: رئيس الوزراء اليوناني لم يعد موجودا بالنسبة لي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "لم يعد موجودا" بالنسبة له، متهما الزعيم اليوناني بمحاولة عرقلة بيع طائرات إف-16 المقاتلة إلى تركيا خلال زيارة للولايات المتحدة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي الأسبوعي "كنا قد اتفقنا على عدم إشراك دول ثالثة في نزاعنا معه. على الرغم من هذا، زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتحدث في الكونجرس وحذرهم من منح طائرات إف-16 لنا".

وأضاف "هو لم يعد موجودا بالنسبة لي. لن أوافق أبدا على مقابلته. سنمضي في طريقنا مع ساسة شرفاء". وتركيا واليونان عضوان في حلف شمال الأطلسي، وهما على خلاف حول مجموعة من القضايا منها الحدود البحرية والمجال الجوي وقبرص المنقسمة عرقيا.

وخلال زيارته للولايات المتحدة، حيث التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين أمريكيين كبار الأسبوع الماضي، قال ميتسوتاكيس إن اليونان ستبدأ إجراءات شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة بحلول عام 2030. وبعد تصريحات أردوغان، رد المتحدث باسم الحكومة اليونانية جيانيس أويكونومو قائلا إن ميتسوتاكيس يدافع عن حقوق اليونان والقانون الدولي، وإن السياسة الخارجية لليونان تستند أيضا إلى تحالفاتها. وأضاف في بيان "لن ندخل في جدال مع القيادة التركية. سياستنا هي سياسة مبادئ".