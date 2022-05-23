خبير أرصاد: العاصفة الغبارية تدحرجت لجنوب الرياض وستخف بالشرقية والقصيم

أكد خبير الفلك والارصاد، خالد صالح الزعاق أن العاصفة الغبارية المعاشة تدحرجت لجنوب الرياض نواحي الحريق وحوطة بني تميم.

وأوضح أن هنالك موجات الحاقية من نفس مكان تخلق العاصفة الأم (بادية الشام +العراق) قد تسير على نفس مسارها مع التمدد خلال هذين اليومين، والموجة اذا تخلقت في الكنة يكون لها موجات لاحقة.

وأوضح أن العاصفة تبدأ حدتها تخف من منتصف الليل بالتدريج على الشرقية والرياض وبعض مناطق القصيم ومع شروق الشمس تتحول إلى عوالق ترابية.

وقال إن للغبار مواسم عند العرب، ومن مواسمه غبار البوارح وهو غبار منتظم يثور مع شروق الشمس ومع مغيبها يترسب على الأشياء