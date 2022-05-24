بالفيديو.. طائرة مُسيرة تستهدف قاعدة عسكرية بمطار بغداد

الوئام- وكالات:

انفجرت طائرة مسيرة قرب قاعدة جوية عسكرية داخل مطار بغداد الدولي اليوم الثلاثاء، بعد محاولتها تنفيذ هجوم.

ووفقا لـ" العربية" فقد دوت صافرات الإنذار في محيط المطار بعد أنباء عن حدوث هجوم بطائرة مسيرة، وفعلت منظومة الدفاع الجوي.

يذكر أن طائرات مسيرة كانت قد استهدفت في السابق قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي. ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد قوات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيه قوات عراقية.

يشار إلى أن العديد من الهجمات الصاروخية حاولت مرارا على مدى الأشهر الماضية استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية، وغالبا ما تتهم الولايات المتحدة الفصائل المدعومة من إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.