بالفيديو.. جراح سعودي يكشف عن مرض منتشر في المملكة يصيب القلب سببه “زواج الأقارب”

الوئام- فريق التحرير:

كشف استشاري أمراض القلب الدكتور عبدالعزيز الخالدي، عن انتشار مرض في المملكة يصيب القلب سببه زواج الأقارب.

وأوضح في لقاء مع برنامج" ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن مرض متلازمة تعرج الشرايين، أصبح منتشرًا في المملكة والشرق الأوسط، وهو مرض نادر بسبب ” زواج الأقارب” والزواج من نفس القبيلة.

وأكد الخالدي، أن هذا المرض ينتشر في المملكة، وقد تم اكتشاف الحالة الأولى منه منذ 16 عاماَ، وكان يوجد له وصف دقيق في الأبحاث العلمية ولكن لم يتم وضع علاج له.

ولفت "الخالدي" إلى أن أول حالة تم اكتشافها كانت لفتاة وكانت حالتها مستعصية، وبعد تأزم الوضع تم إجراء العملية، ونجحت وتم نشرها في مجلات طبية أمريكية وأحدثت صدى كبير.

وأوضح أنه بعد 5 سنوات تم إجراء 7 عمليات لنفس المرض، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي اجري لهم العملية بلغ 37 حالة.