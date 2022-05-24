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سقوط طائرة عسكرية إيرانية وسط البلاد
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أخبار دوليّة
سقوط طائرة عسكرية إيرانية وسط البلاد
متابعات الوئام
24 مايو 2022
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أعلن في طهران، عن سقوط طائرة عسكرية وسط البلاد، فيما تتحدث الأنباء الأولية عن مصرع طيارين.
صحيفة الوئام الالكترونية
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