أخبار دوليّة

سقوط طائرة عسكرية إيرانية وسط البلاد

متابعات الوئام
24 مايو 2022 · < 1 minute

أعلن في طهران، عن سقوط طائرة عسكرية وسط البلاد، فيما تتحدث الأنباء الأولية عن مصرع طيارين.