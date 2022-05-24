أسعار #النفط تتراجع بأكثر من 1%

شهدت أسعار النفط تراجعا اليوم الثلاثاء بأكثر من 1% رغم جهود الصين للتخفيف تأثير قيود الإغلاق المرتبطة بالوباء على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.15% أو بقيمة 1.31 دولار إلى 112.11 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.20% أو بقيمة 1.32 دولار عند 108.97 دولار للبرميل.

وأطلقت الصين مجموعة واسعة من الإجراءات لدعم الشركات وتحفيز الطلب، سعيًا لتعويض الضرر الناجم عن عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس "كوفيد-19".

ومن ناحية أخرى، أشارت ألمانيا إلى أنه من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسية في غضون أيام.