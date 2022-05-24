خبير طقس يتوقع مسار العاصفة الغبارية على مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة

الوئام- فريق التحرير:

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، مسار العاصفة الغبارية بمناطق المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه من المتوقع أن يتابع الغبار سيره نحو جنوب المنطقتين الشرقية والرياض، مضيفاً أنه متوقع كذلك وصول الغبار إلى نجران وأجزاء من منطقتي الباحة وعسير، مع وجود عوالق ترابية خفيفة على الوسطى والشرقية.

وأشار إلى أن الغبار يوجد صباح اليوم على وسط وجنوب الشرقية، إضافة إلى البحرين وقطر.

وتابع قائلا إن أقل درجة حرارة سجلت فجرًا اليوم، كانت في القريات وبلغت 14 مئوية، وأعلى درجة حرارة سجلت في جازان وبلغت 31 مئوية، فيما سجلت العاصمة الرياض 27 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على منطقتي الرياض والشرقية.