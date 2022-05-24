الصحة العالمية: 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود في 19 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، تسجيل 131 إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود حتى الآن و106 حالات مشتبه بها في 19 دولة حول العالم.

وأكدت المنظمة أنه يمكن احتواء جدري القرود، مشيرة إلى أنها تعقد اجتماعا بحثيا لدعم الدول الأعضاء.

وتشمل أعراض جدري القردة الحمى وآلام العضلات وانتفاخ الغدد اللمفاوية والقشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي على اليدين والوجه. ولا يوجد علاج بعد للمرض لكن العوارض تنتهي عادة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع. ويعد المرض منتشرا في 11 دولة أفريقية.

وبإمكان الفيروس أن يتسبب بالمرض الشديد في أوساط مجموعات معينة مثل الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة.

ويرتبط هذا المرض بالجدري ولكنه عادة ما يكون أخف لاسيما سلالة غرب أفريقيا من الفيروس التي تم رصدها في إصابة بالولايات المتحدة، والتي يبلغ معدل الوفيات الناجمة عنها نحو واحد في المائة.