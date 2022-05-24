«المسند»: الدمام تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى العالم

الوئام- فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، عن أن مدينة الدمام سجلت أعلى درجة حرارة في العالم.

وقال "المسند" في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"سجلت الدمام يوم أمس أعلى درجة حرارة في العالم، حيث بلغت 48 درجة مئوية ظهر يوم أمس.

وجاء في الترتيب الخامس الأحساء بدرجة 46.7م، بينما الرياض ترتيبها 14 بدرجة حرارة بلغت 45.6م في حين أثرت الكتلة الهوائية المعتدلة يوم أمس في شمالي السعودية فسجلت العظمى في طريف 28م فقط".