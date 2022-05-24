ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 196 ريال

ارتفعت اسعار الذهب في السعودية اليوم ( الاثنين) ، مقارنة بأسعار ،أمس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 195.99 ريال، ليكون متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي كما هو موضح بالجدول التالي:

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 223.99 ريال 59.72 دولار

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في المملكة 205.32 ريال 54.74 دولار

كما بلغ اسعار الذهب عيار 21 في السعودية 195.99 ريال 52.25 دولار.

وحول أسعار الذهب الاقتصادي بلغ اسعار الذهب عيار 18 في المملكة 167.99 ريال 44.79 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 14 في المملكة 130.66 ريال 34.84 ريال.

كما سجل سعر الذهب عيار 12 في المملكة 111.99 ريال 29.86 دولار.

وسجلت اسعار أوقية الذهب في السعودية 6,966 ريال 1,857 دولار.

وبلغت اسعار جنيه الذهب في المملكة 1,568 ريال 418.03 دولار .