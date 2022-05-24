بعد شكوى مواطن.. “المرور” يضبط قائد مركبة لسيره عكس الاتجاه

الوئام - فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور من ضبط قائد مركبة لسيره عكس الاتجاه، معرضاً حياته والأخرين للخطر.

وتفاعلت "المرور" مع شكوى مواطن على موقع "تويتر"، حيث نشر مقطع فيديو لقائد مركبة سار عكس الاتجاه بأحد الطرف بالمدينة المنورة.

وردت "المرور": نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.