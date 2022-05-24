الكشف عن تقنية جديدة لا تسمح للصواريخ الأوكرانية بإصابة المروحيات الروسية

الوئام – وكالات:

كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن أنه يتم تزويد مروحيات الجيش الروسي بتقنية توفر حماية لها من صواريخ مضادة.

وقال مصدر عسكري مطلع أن هذه التقنية تحمل اسم "فيتيبسك"، ويتم استخدام هذه التقنية في المروحيات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا

وقال مصدر آخر وثيق الصلة بالقوات الجوية الروسية إن الطيارين يطلبون من الفنيين قبل إقلاع المروحيات التأكد من صلاحية تقنية "فيتيبسك" لأنها "تنقذ الحياة فعلا".

وأشار إلى أن تقنية "فيتيبسك" تؤدي عملها بفعالية عالية تفوق القدرات المعلن عنها.

وتقوم تقنية "فيتيبسك" باكتشاف الصاروخ المضاد المنطلق نحو المروحية، وتحدد إحداثياته، ثم تسبّب العمى لرأس توجيه الصاروخ المهاجم.