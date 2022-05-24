تعليق ناري من كريم بنزيما على تجديد مبابي لباريس سان جيرمان

تحدث الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن مواجهة فريقه ضد ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، بنهائي دوري أبطال أوروبا، وفشل صفقة انتقال مواطنه كيليان مبابي للفريق الملكي.

وقال بنزيما في تصريحات للقناة الرسمية لنادي ريال مدريد: "صفقة مبابي؟ نحن نلعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا ليس الوقت للحديث عن هذه الأشياء الصغيرة".

وانتقل للحديث عن نهائي الأبطال: "أحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد مرة أخرى، وبعد نهاية مسيرتي سأرى إذا كنت حققت تاريخا مع ريال مدريد أم لا"

وأضاف: "أخوض كل المباريات بنفس الاستعداد، وعلينا أن نحافظ على تركيزنا ضد ليفربول للفوز بالمباراة".

وبسؤاله عن الطريقة التي يراها مناسبة للفوز على ليفربول، أجاب مبتسمًا: "علينا تسجيل أهداف أكثر منهم".