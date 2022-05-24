“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 64.95 نقطة ليقفل عند مستوى 12300.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 157 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 346 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصادرات, سلامة, الدرع العربي, أسمنت الجوف, وأماك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المملكة, أنعام القابضة, الأبحاث والإعلام, أسواق المزرعة, والمواساة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 6.95%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, دار الأركان، الراجحي, الإنماء, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, أرامكو السعودية, سابك, اس تي سي، ومعادن هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 112.35 نقطة ليقفل عند مستوى 22251.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 258 ألف سهم تقاسمتها 1553 صفقة.