ولي العهد يستقبل وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022م من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.

وعبر سمو ولي العهد عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة الموهوبون في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة في بداية حياتهم لمستقبل زاهر إن شاء الله، متمنياً سموه لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.