تفاصيل اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لوضع خارطة الطريق للموسم الجديد

قامت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، ظهر اليوم الثلاثاء، بتنظيم ورشة عمل روزنامة الموسم الرياضي المقبل لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعاون مع لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بحضور ومشاركة ممثلي الأندية وعدد من مدربي أندية الدوري.

واستعرضت لجنة المسابقات خلال الورشة مشاركات الأندية المحلية والخارجية بالإضافة للاستحقاقات الدولية للمنتخبات السعودية خلال الموسم المقبل.

وتم فتح باب النقاش مع الحاضرين من منسوبي الأندية لأخذ مرئياتهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم تمهيدًا لاعتماد الروزنامة للموسم المقبل.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الرابطة في التواصل مع أندية الدوري، والاهتمام بجميع أرائهم والإطلاع على مقترحاتهم قبل إعداد روزنامة الموسم الرياضي المقبل.