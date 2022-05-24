أخبار دوليّة

دولة خليجية ترصد أول إصابة بجدري القردة #عاجل

24 مايو 2022 · < 1 minute
جدري القرود
جدري القرود

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اكتشاف أول إصابة بجدري القردة لزائرة من منطقة غرب أفريقيا.

 