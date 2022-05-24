تطورات خطيرة في مستقبل ليفاندوفسكي.. الصراع يشتعل

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي ريال مدريد الإسباني، يفكر في التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بعد فشل صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وأعلن كيليان مبابي، منذ أيام، تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، حتى يونيو 2025، رغم ارتباطه بقوة بالانضمام لريال مدريد، وهو ما مثل صفعة قوية للنادي الملكي قبل بداية سوق الانتقالات، ودفع إدارة النادي للبحث عن صفقة بديلة لمبابي.

ومن المقرر أن يفتح باب الانتقالات الصيفية، مطلع شهر يونيو المقبل، وسبق أن كشف ليفاندوفسكي عن رغبته في الرحيل عن الفريق البافاري، وخوض تجربة جديدة، وهو ماجعل بعض التقارير الصحفية تربطه بالانضمام لفريق برشلونة الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة كادينا سير، فإن أحد المقربين من ليفاندوفسكي، عرض على ريال مدريد، ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد كادينا سير أن ريال مدريد لم يجيب على اتصالات المقربين من ليفاندوفسكي حتى الآن، ومازال يفكر في الصفقة.