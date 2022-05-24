10 متهمين في قبضة الأمن العام.. بينهم مواطن ارتكب 14 جناية

أعلن الأمن العام، الثلاثاء، القبض على 10 متهمين بارتكاب حوادث متنوعة، بينهم مواطنون ومقيمون.

وضمة القائمة مواطناً ظهر بمقطع فيديو وهو يعتدي على آخر بسلاح أبيض ويطلق النار علي مركبته في طريق عام.

وألقي القبض على مواطنة استخدمت مركبتها الخاصة في نقل 4 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وضبط رجال الأمن مواطنا ارتكب عدة حوادث جنائية تمثلت في السطو على منازل وكسر زجاج المركبات المتوقفة والاستيلاء على ما تحويه من أموال وأجهزة إلكترونية والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، كما ضبطت مقيما من الجنسية السورية عثر بحوزته 56 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل تجاويف مركبته.

كما ألقي القبض على ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية السورية، أحدهما مخالف لنظام الاقامة ارتكبوا حادثتي سرقة لمركبتين، وتفكيك إحداهما وبيع أجزائها وإحراقها لإخفاء معالمها بوضع لوحات مسروقة على هليكلها.

وأخيرا ضمت القائمة مواطناً ارتكب 14 حادثة جنائية بالاحتيال على أشخاص بالاتفاق معهم على شراء إجهزة عبر أحد مواقع التسوق والاستيلاء عليها عند مقابلتهم له والهروب بها دون دفع ثمنها.