نادي الإبل: التوثيق شرط المشاركة في المنافسات

أكدت إدارة نادي الإبل أن التوثيق عبر منصة "وثقها" شرط رئيسي للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في النسخة السابعة، ومزاين المناطق، وأي مسابقة وفعالية تتبع لتشريعات وأنظمة نادي الإبل، ويشمل القرار جميع الفئات كالفردي والفحل وإنتاجه والمنقيات وجميع الإبل المشاركة في مسابقات

المهرجان.

وأفاد نادي الإبل بضرورة التوجه للتسجيل في المنصة الوحيدة المعتمدة من نادي الإبل، وبالشراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي "وثقها" لإدراج سلالات إبلهم واعتمادها بصيغة رسمية؛ حتى يتسنى لهم المشاركة والتسجيل في المنافسات القادمة.