رابطة الدوري الإنجليزي تعتمد نقل ملكية تشيلسي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج” اليوم الثلاثاء، موافقته بشكل رسمي على عملية استحواذ الملياردير الأمريكي تود بويلي، وتحالف كليرليك على نادي تشيلسي.

وكان تود بويلي وتحالف كليرليك قد توصل لاتفاق لشراء نادي تشيلسي مقابل ما يقرب من 4 مليار جنيه إسترليني.

رابطة البريميرليج نشرت بيانًا عبر موقعها الإلكتروني جاء فيه الآتي:" وافق مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على الاستحواذ المقترح على نادي تشيلسي لكرة القدم من قبل تود بويلي وتحالف كليرليك."

وأكدت رابطة البريميرليج أن عملية الشراء تظل خاضعة لإصدار الحكومة لترخيص البيع المطلوب وإتمام المراحل النهائية للصفقة بشكل مرض كما جاء في البيان.