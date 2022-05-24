«حماية المستهلك» تحجب تعليقات القراء.. وتؤكد: لدينا حرية منافسة ولا نفرض سعراً معيناً #عاجل

تناولت مدير إدارة «الاتصال والعلاقات العامة» في جمعية حماية المستهلك، أسماء الراجح، ملف اختلاف أسعار المنتجات من سوق إلى أخرى في المملكة، وذلك في مقابلة مع برنامج «ياهلا» عبر شاشة «روتانا».

وقالت الراجح إن الجمعية تواجه مشكلة تتمثل في أن المستهلك لا يشكو من ارتفاع الأسعار بطريقة رسمية، موضحة: «رصدنا ارتفاعاً بأسعار بعض السلع مقارنة بالعام الماضي ورفعنا تقريراً وتوصيات إلى وزارة التجارة».

وأوضحت: «دورنا هو رصد المشكلات التي تمس المستهلك ويجري رفع المشكلات للجمعيات ذات الاختصاص والجهات التشريعية».

ووجهت رسالة إلى المستهلكين بالبحث عن البديل الأرخص، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع للعرض والطلب إلا السلع المحددة بموجب نظام أو قرار وزاري.

وتابعت: لدينا وفرة الخيارات في السوق، وهناك تباين في الأسعار في أغلب السلع.

وذكرت أن «المملكة لديها حرية المنافسة بين الشركات، ولن نستطيع فرض سعر معين على التجار».

وعن سبب التباين في أسعار بعض السلع من سوق إلى أخرى، أوضحت: «يمكن أن يكون هناك تخفيضات في إحدى الأسواق والموردين يمكن أن يعطوا سوقاً معينة بسعر مخفض وسوقاً أخرى بسعر مرتفع والعكس صحيح».

ومضت قائلة: «نواجه مشكلة أن المستهلك لا يشتكي ارتفاع الأسعار بطريقة رسمية، ورغم الجدل الدائر على مواقع التواصل إلا أنه خلال الربع الأول من العام لم نسجل أكثر من 10 شكاوى، وتصنيفنا لارتفاع أسعار 89 سلعة غذائية في شهر أبريل 2021 مقارنة مع أسعار شهر ابريل 2022 تعتبر ارتفاعات غير عادية تستحق النظر فيها».

وفي إجراء أثار استغراب المغردين، حجب حساب «حماية المستهلك» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعليقات المتابعين على التغريدات التي تناولت هذه المسألة.

في السياق، أكد حساب جمعية حماية المستهلك على تويت أن الطريقة الصحيحة لرفع الشكاوى للجهات المختصة, عبر منصاتها الرسمية المخصصة لاستقبال البلاغات وعبر مركز خدمة المستهلك الافتراضي : https://cpa.sa/?lang=ar_SA.