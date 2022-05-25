قتل جدته قبل ارتكاب المجزرة ..أول صورة لمنفذ عملية “تكساس”

الوئام – وكالات:

نشرت وسائل إعلام أمريكية صورة منفذ مجزرة "تكساس" التي وقعت أمس الثلاثاء، واسفرت عن مقتل مدرساً و19 طالباً وجرح آخرين.

ونقلت قناة "العربية " عن وسائل إعلام أمريكية أن منفذ العملية هو مراهق يبلغ من العمر 18 عاماً وأنه قتل صباح أمس الثلاثاء جدته، ثم هاجم عند الظهر مدرسة كان طالبا فيها، الابتدائية في بلدة جنوب ولاية تكساس، فقتل مدرّساً و19 تلميذاً، وجرح 15 آخرين.

وأكدت أنه بين الجرحى امرأة عمرها 66 تقريبا، ربما تكون مدرّسة، إلا أن "حالتها حرجة" وفقا لما أعلنه حاكم تكساس في مؤتمر صحفي، ذكر فيه أن "راموس" اللاتيني الأصل دخل إلى المدرسة بمسدس، وربما ببندقية، وأن أفرادا من الشرطة تصدوا له بالرصاص وقتلوه.

واستبعد "المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب" وجود خلفيات إرهابية واضحة للهجوم الذي وصل صداه سريعاً إلى الرئيس جو بايدن، بحسب تغريدة كتبتها المتحدثة باسم البيت الأبيض في تويتر، وقالت فيها إنه سيلقي كلمة في الثامنة والربع مساء بتوقيت واشنطن أمس، بعد أن عاد من رحلة شملت كوريا الجنوبية واليابان.

ومما تمت معرفته عن المهاجم حتى الآن، أنه من السكان المحليين وتصرف بمفرده، وأنه ترك سيارته في مكان قريب من المدرسة الواقعة في حي سكانه من المتواضعين، وتبعد منطقتها 120 كيلومترا عن الحدود مع المكسيك، وهي مدرسة تضم 500 تلميذ، أعمارهم بين 7 إلى 10 سنوات.