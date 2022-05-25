هل يلزم إحضار صورة شخصية عند تجديد جواز السفر؟.. “الجوازات” توضح

الوئام – فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن إحضار الصورة الشخصية عند تجديد جواز السفر، ليس إلزاميا.
وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع" تويتر"، أنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر، يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي.
ولفتت إلى أنه في حال الرغبة في تغيير صورة جواز السفر، فيجب مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في السجل المدني.
وعليكم السلام، عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك. نسعد بخدمتكم
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) May 24, 2022