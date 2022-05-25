أخبار دوليّة

كندا ترصد 15 إصابة بـ #جدري_القرود وتتوقع المزيد

متابعات الوئام
25 مايو 2022 · < 1 minute
جدري القرود
جدري القرود

قالت وزارة الصحة في إقليم كيبيك الكندي إن الإقليم سجل 15 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود حتى الإثنين، مع توقع المزيد من الحالات.

وأبلغ ما يقرب من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود عن تفشي المرض الفيروسي في الآونة الأخيرة، مع وجود أكثر من 230 حالة إصابة مؤكدة أو اشتباه معظمها في أوروبا.

وقال وزير الصحة الاتحادي الكندي جان إيف دوكلو إنه تم إرسال المزيد من العينات من أجزاء أخرى من البلاد إلى مختبر في وينيبيج لفحصها.

وأضاف في بيان: "نتوقع تأكيد المزيد من الحالات في الأيام المقبلة"، ولم يتضح بعد الأعراض التي ظهرت على المصابين ولا مدى خطورة حالتهم.

وأكدت كندا أول حالتي إصابة بجدري القردة الأسبوع الماضي بعد أن قالت السلطات في كيبيك إنها تفحص 17 حالة اشتباه.