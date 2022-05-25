بعد تداوله على منصات التواصل.. أول تعليق من «الغذاء والدواء» على فيديو حقن الذبائح

الوئام – فريق التحرير:

علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على فيديو متداول لشخص يحقن مادة داخل أنسجة اللحوم لعدد من الذبائح.

وأوضحت "الغذاء والدواء" في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع"تويتر" :"الممارسة الظاهرة في المقطع غير موجودة بالمملكة، حيث أن حقن أي مادة داخل أنسجة اللحم قد يتسبب في تلوثه في حال كانت المادة المحقونة ملوثة".

وتابعت:" علمًا أنه يسمح فقط بنفخ الهواء بين الجلد والذبيحة وفقاً لدليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة".