بعد تداوله على منصات التواصل.. أول تعليق من «الغذاء والدواء» على فيديو حقن الذبائح

الوئام – فريق التحرير:
علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على فيديو متداول لشخص يحقن مادة داخل أنسجة اللحوم لعدد من الذبائح.
وأوضحت "الغذاء والدواء" في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع"تويتر" :"الممارسة الظاهرة في المقطع غير موجودة بالمملكة، حيث أن حقن أي مادة داخل أنسجة اللحم قد يتسبب في تلوثه في حال كانت المادة المحقونة ملوثة".
وتابعت:" علمًا أنه يسمح فقط بنفخ الهواء بين الجلد والذبيحة وفقاً لدليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة".
تحية طيبة، الممارسة الظاهرة في المقطع غير موجودة بالمملكة، حيث أن حقن أي مادة داخل أنسجة اللحم قد يتسبب في تلوثه في حال كانت المادة المحقونة ملوثة، علمًا أنه يسمح فقط بنفخ الهواء بين الجلد والذبيحة وفقاً لدليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة.
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) May 24, 2022