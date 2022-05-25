بوتين يعين حارسه الشخصي في منصب وزير بعد محاولة اغتيال فاشلة

الوئام- وكالات:

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعيين حارسه الشخصي، القائد ألكسندر كارينكوف في منصب وزير الدولة للشئون الطارئة.

ويأتي ذلك بعد مقتل المسئول السابق عن هذا المنصب في ظروف غامضة، إذ سقط من ارتفاع 90 قدما- نحو 28 مترًا.

وكان رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريلو بودانوف، قال في تصريحات نشرت لأول مرة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجا من محاولة اغتيال فاشلة، بعد وقت قصير من بدء حربه في أوكرانيا.

وأوضح كيريلو بودانوف، أن بوتين تعرض لهجوم من قبل ممثلي القوقاز، وهي منطقة تضم أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وأجزاء من جنوب روسيا، قبل حوالي شهرين.