الأميرة هيفاء بنت محمد:المملكة ثاني دولة في العالم تحسنت سياحياً بحسب مؤشر “دافوس”

الوئام – فريق التحرير:

قالت الأميرة هيفاء بنت محمد مساعد وزير السياحة أن المملكة أصبحت ثاني دول العالم تحسنت سياحياً بحسب مؤشر منتدى "دافوس" الاقتصادي والذي أطلقه أمس.

وأوضحت في كلمتها أمام منتدى "دافوس"، أن المملكة أصبحت في التصنيف الـ33 عالمياً من أصل 100 دولة.

وأكدت أنه مع انطلاق الاستراتيجية السياحية كان عدد الزيارات حوالي 40 مليون في عام 2018 ثم أصبح أكثر من 60 مليون زيارة في 2021.