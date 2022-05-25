الأسهم_السعودية تكسب 250 نقطة

عززت الأسهم السعودية من مكاسبها خلال تعاملات جلسة اليوم الاربعاء، لتصل إلى 2.2 في المائة أو ما يعادل 270 نقطة ليتداول المؤشر العام قرب مستوى 12580 نقطة.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود قطاعي البنوك والطاقة بشكل رئيسي.

حيث ارتفع سهم أرامكو بنحو 2.2 في المائة، في حين صعد سهم مصرف الراجحي 3.1 في المائة، ونحو 6.2 في المائة لبنك الرياض.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 134 شركة، بينما تراجعت أسهم 63 شركة في حين لا زالت أسهم 14 شركة على استقرار.

وبلغت تعاملات الجلسة 3.56 مليار ريال، تمت من خلال 74.2 ألف صفقة.