الصحة تسجل 540 إصابة بفيروس #كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، عن تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 764,789 حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل 570 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 749,141 حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,135 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (65,470,389) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.