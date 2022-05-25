جمهورية القمر المتحدة تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

أعلن وزير الدولة لشؤون العالم العربي في جمهورية القمر المتحدة قاسم لطفي، عن كامل دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان مع فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لإستضافة معرض إكسبو 2030.

من جهته، عبر المستشار أحمد بن عبدالعزيز قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.